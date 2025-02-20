TÜİSİAD haberiyle düşen borsa bugüne yatay başladı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik soruşturma ve ifade alma haberlerinin ardından dün günü düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksi bugün yatay seyirle açıldı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.76455 puana çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamlamıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.