Tureks Turunç Madencilik halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Tureks Turunç Madencilik halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Tureks Turunç Madencilik halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 2-3 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı nedir?

Tureks Turunç Madencilik halka arz hisse fiyatı 10,97 TL olarak açıklandı.

Tureks Turunç Madencilik halka arz kodu nedir?

Tureks Turunç Madencilik Borsa Kodu “MARBL” olacak.

Tureks Turunç Madencilik halka arzı eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Tureks Turunç Madencilik; "Eşit dağıtım" şeklinde halka arz olacak.

Tureks Turunç Madencilik tahmini kaç lot verecek?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Tureks Turunç Madencilik'in halka arz sonrası açıklık oranı %22,26 olacak. Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 646,9 milyar TL olması bekleniyor. Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

Ne kadar pay dağıtılacak?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım - 28 Lot (307 TL).

- 2.5 Milyon katılım - 24 Lot (263 TL).

- 2.9 Milyon katılım - 21 Lot (230 TL).

- 3.3 Milyon katılım - 18 Lot (197 TL).

- 3.7 Milyon katılım - 16 Lot (175 TL).

- 4.1 Milyon katılım - 15 Lot (164 TL).

- 4.5 Milyon katılım - 13 Lot (142 TL).

- 4.9 Milyon katılım - 12 Lot (131 TL).

Tureks Turunç Madencilik halka arzı hangi bankalarda var?

Tureks Turunç Madencilik halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olup Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.