Türk çimento hisseleri Suriye rüzgarını arkasına aldı: Yeniden yapılanma beklentileri tavan yaptırdı

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından, Borsa İstanbul’da çimento ve inşaat sektörüne ait hisselerde önemli yükselişler yaşandı. Özellikle bölgedeki yeniden inşa faaliyetlerine yönelik beklentiler, sektördeki hisse senetlerine olumlu yansıdı.

Çimento hisselerinde Suriye etkisi

İşte gelişmelerin ardından güncel verilere çimento şirketleri hisse başına fiyatlar ve artış oranları:

* Uşak Çimento (USAK)

Fiyat: 13,53 TL

Artış Oranı: +%10,00

* İskenderun Demir ve Çimento (ISDMR)

Fiyat: 42,14 TL

Artış Oranı: +%9,97

* Lüleburgaz Çimento (LMKDC)

Fiyat: 29,16 TL

Artış Oranı: +%9,95

* Cimbeton (CMBTN)

Fiyat: 3.150,00 TL

Artış Oranı: +%9,95

* Nuh Çimento (NUHCM)

Fiyat: 351,25 TL

Artış Oranı: +%9,94

* Oyak Çimento (OYAKC)

Fiyat: 20,92 TL

Artış Oranı: +%9,94

* Sanko Çimento (SANKO)

Fiyat: 27,50 TL

Artış Oranı: +%9,56

* Afyon Çimento (AFYON)

Fiyat: 15,69 TL

Artış Oranı: +%8,43

* Çimsa Çimento (CIMSA)

Fiyat: 44,26 TL

Artış Oranı: +%7,95

* Konya Çimento (KONYA)

Fiyat: 7.615,00 TL

Artış Oranı: +%7,70

* Akçansa Çimento (AKCNS)

Fiyat: 184,00 TL

Artış Oranı: +%7,35

Hacim ve talep artışı dikkat çekti

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine gireceği beklentisiyle çimento ve inşaat malzemeleri sektörüne olan talep arttı. Bu durum, Borsa İstanbul’da çimento sektörü hisselerinde yoğun alımlara yol açtı.

Türk çimento üreticileri için Suriye'de "aslan payı" öngörülüyor

Yatırımcılar, Suriye’de Esad hükümetinin düşüşüyle birlikte oluşacak ekonomik yeniden yapılanma sürecinin, özellikle inşaat ve çimento sektöründe yeni fırsatlar yaratabileceğini düşünüyor. Türkiye’nin bölgedeki jeopolitik avantajları da düşünüldüğünde, Türk çimento üreticilerinin bu süreçte önemli rol oynaması bekleniyor.

Çimento sektörü hisselerindeki bu hareketliliğin, bölgesel gelişmelere paralel olarak önümüzdeki günlerde de sürebileceği tahmin ediliyor.