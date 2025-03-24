Türk Traktör’den hissedarlarına temettü kararı: Kâr payı ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye’nin tarım makineleri sektöründeki en güçlü oyuncularından biri olan Türk Traktör, hem iç piyasadaki güçlü konumu hem de ihracattaki etkinliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Türk Traktör, 2023 yılında 43 bin 611 adet traktör üretimi gerçekleştirerek, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 60’ını üstlendi. İhracatta ise yüzde 73’lük pay ile sektörün lideri konumuna geldi.

Türk Traktör'ün, 2024 yılından pay başına net 41,19 TL nakit kar payı dağıtımı Genel Kurul tarafından onaylandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 2 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" dendi.

2024’te dikkat çekici finansal başarı

Şirketin 2024 yılı finansal performansı da dikkat çekici seviyelere ulaştı:

Toplam ciro: 66,97 milyar TL

Faaliyet kâr marjı: yüzde 11,9

FAVÖK marjı: yüzde 14,7

Net kâr: 5,74 milyar TL