Turkcell (TCELL) temettü dağıtacak mı? Hisse başına ne kadar temettü verecek? Kâr payı ne zaman dağıtılacak?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) kâr payı dağıtımına ilişkin olağan genel kurul kararını paylaştı.

Şirket 2024 yılını 23 milyar 523 milyon 435 bin lira net kâr ile kapatmıştı. Turkcell’in toplam temettü dağıtım tutarı 8 milyar lira olarak belirlendi

Turkcell ne kadar temettü dağıtacak?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama göre; Turkcell, iki eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak.

Taksitler 1,5454545 TL olarak ödenecek.

Turkcell kâr payını ne zaman ödeyecek?

Kar payının şirket tarafından ödeneceği tarih 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 olarak açıklandı. Yani Turkcell, temettünün ilk taksitini 20 Haziran 2025’te, ikinci taksitini ise 26 Aralık 2025'te ödeyecek.

İlk taksitin payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapacağı tarih 24 Haziran 2025, ikinci tarihin giriş yapacağı tarih ise 30 Aralık 2025 olacak.