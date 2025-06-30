Türkiye Sigorta, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildi

Şirket, sürdürülebilirlik kriterlerine yönelik faaliyetleri ve raporlama süreçleriyle endekse katılım için gerekli tüm koşulları yerine getirerek listeye girmeye hak kazandı.

Türkiye Sigorta, 2024 yılında yayımladığı ve bağımsız denetimden geçen ilk TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla bu alandaki kararlılığını ortaya koydu. Ayrıca şirketin karbon ayak izi beyanı da, GHG Protocol çerçevesinde hazırlanarak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından makul güvence düzeyinde doğrulandı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Elde ettiğimiz bu başarıda kurumsal yönetişimde hayata geçirdiğimiz politikalar, TSRS uyumlu raporlama yapımız, entegre stratejik yaklaşımımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), UNGC, WEPs ve UNPRI taahhütleriyle şekillendirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik stratejimiz var. Dijital dönüşümden çevre dostu ürünlere, sosyal kapsayıcılıktan kurumsal yönetişime kadar uzanan bütüncül yaklaşımımız, LSEG ESG puanındaki bu yükselişe doğrudan katkı sağladı. Türkiye Sigorta olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine verdiğimiz önemle, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan entegre bakış açımızın bir yansımasıdır.”

Türkiye Sigorta, 30 Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalayarak iş etiği, insan hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki uluslararası ilkelere bağlılığını da resmiyet kazandırdı. Şirketin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) 10’dan fazlasına doğrudan katkı sağladığı bildirildi.