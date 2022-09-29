Üç bankanın hisseleri teminata alındı

Borsa İstanbul spot ve vadeli hisse piyasasında ay ortasında keskin kayıplara yol açan vadeli hisse kontratlarından ikisi için yüksek miktarda hisse dün Takasbank'a teslim edilirken, bir fon yöneticisi bu durumu, hisse vadeli kontratlarındaki açık pozisyonların netleştirildiği, piyasadaki stresin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirdi.

Takasbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Takasbank'ın VİOP'ta Merkezi Karşı Taraf hizmeti verdiğine işaret edilerek, "VİOP'ta aracı kurumlarca TSKB, Şekerbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dayanak varlıklarına bağlı pozisyonlarının kapatılmasına yönelik tahsisli fonlama yoluyla likidite sağlanması nedeniyle bahse konu paylar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgili teminat saklama hesaplarına alınmıştır." ifadelerine yer verildi

KAP'ta bu sabah yayımlanan raporda, Şekerbank'ın 195 milyon 827,7 bin lira, TSKB'nin ise 187 milyon 307,7 bin lira nominal değerli payının Takasbank bünyesine geçmiş görünüyordu. Böylece Takasbank bünyesinde bulunan Şekerbank payları şirketin toplam sermayesinin yüzde 13,05'ine, TSKB'de ise yüzde 7,22'sine ulaştı.

İş GYO’nun nakdi uzlaşısı ile ilgili ise herhangi bir bildirim yapılmadı.

İlk VİOP krizi

Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yatırımcıların vadeli piyasalarda aldığı kaldıraçlı pozisyonların da etkisiyle temmuz ortası ile eylül ortasında yüzde 150'nin üzerinde prim yaparken, hisselerde başlayan düşüşün ardından gelen teminat tamamlama çağrıları ile sert satışlar "ilk VİOP krizi" olarak tanımlanmıştı.

Büyük hisseler üç-dört gün taban olduktan sonra düşüşü durdururken, yüksek miktarda açık pay vadeli pozisyonun bulundugu Şekerbank, TSKB ve İş GYO hisselerinde keskin düşüşlerini devam ettirmislerdi.

Şekerbank ve TSKB hisse ve vadeli kontratlarında 10 güne yakın devam eden taban hareketi bugün son bulurken, İş GYO art arda 10. günde de yüzde 10 kayıpla taban olmaya devam etti.

26 Eylül itibarıyla eylül vadeli Şekerbank kontratlarında açık pozisyonlar yüzde 71, TSKB kontratlarında yüzde 74, İş GYO kontratlarında ise yüzde 49 oranında gerilemişti.

Kaynak: Reuters, AA