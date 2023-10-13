Vera Konsept GYO halka arz oluyor

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre halka arz sermaye artırım yöntemiyle yapılacak. 55 milyon lira nominal tutarda hisse, hisse başına 15.78 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı %26.8, halka arz büyüklüğü 867.9 milyon lira, yaklaşık 31.3 milyon dolar olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %25'e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, %45'ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, %45'e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.