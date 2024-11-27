VİOP endeks kontratından güne yüksek başlangıç (27 Kasım 2024)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 10.945,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,6 artışla 11.015,00 puan oldu. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 11.022,00 seviyesinden işlem gördü.

Yoğun veri gündemi...

Küresel piyasalarda gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarından alınan, ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli olarak faiz indirimlerinin yapılacağına yönelik sinyaller ise dikkat çekiyor.

Dr. Fatih Karahan'ın İSO konuşması bekleniyor

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bugün yapacağı konuşma da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.300 puanın direnç, 10.800 ve 10.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.