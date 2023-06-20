VİOP güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 5.943,75 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.943,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,2 altında 5.946,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 5.944,50 puan oldu.

5.900 ve 5.800 puan destek konumunda

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.