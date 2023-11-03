VİOP güne yüzde 0,3 artışla başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.398,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.370,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 8.389,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.450 ve 8.550 puanın direnç, 8.300 ve 8.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.