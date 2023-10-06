VİOP'ta endeks güne yüzde 1.1 düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 altında 8.965,00 seviyesinden işlem gördü. Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 9.066,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 1,3 gerileyerek 8.945,75 puana indi.

Analistler, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret eden analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davrandığını ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yükseltti

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.