VİOP'ta endeks kontratı güne 0,7 düşüşle başladı

1 Ağustos'ta alış ağırlıklı hareket eden VİOP endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 12.149,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 12.085,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in hamleleri soru işaretlerine neden oluyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu. Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamaları da önemli oranda etkilerken, Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.

Buna göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.