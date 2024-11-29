VİOP'ta endeks kontratı güne 10.942,75 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.944,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.942,75 puan oldu.

Yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Veri gündemi yoğun

Analistler, bugün yurt içinde büyümenin yanı sıra finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.150 puanın direnç, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.