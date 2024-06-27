VİOP'ta endeks kontratı güne 11.507,00 puandan başladı

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 altında 11.507,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 11.509,50 puana oldu.

Gözler TCBM'nin para politikası kararlarında

Analistler, küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.600 ve 11.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.