VİOP'ta endeks kontratı güne 12.492,75 puandan başladı

9 temmuz'da satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 12.495,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 12.486,00 puana indi.

Fed'in faiz indirimi için ihtiyacı: Daha fazla iyi veri

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için 'daha fazla iyi veri' aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Powell dün, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin daha fazla güveni desteklemediğini bildirerek, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Ülke gündeminde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri var

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek,12.600 ve 12.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.