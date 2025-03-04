VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (4 Mart 2025)

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 11.600,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 artışla 11.620,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 azalışla 11.605,00 oldu.

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.550 ve 11.450 puanın destek, 11.650 ve 11.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.