VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 3,9 azalışla 11.930,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 düşüşle 12.415,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek yüzde 1,2 azalışla 12.264,00 puana indi.

Yurt dışında Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.