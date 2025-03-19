VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 3,9 azalışla 11.930,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 düşüşle 12.415,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek yüzde 1,2 azalışla 12.264,00 puana indi.
Yurt dışında Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.