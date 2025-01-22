VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı (22 Ocak 2025)

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 11.499,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.497,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.550 ve 11.600 puanın direnç,11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.