VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı (7 Mart 2025)
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yatay seyirle 12.275,00 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.
Küresel piyasalarda gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrilmişken, Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 12.275,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 artışla 12.277,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yüzde 0,1 düşerek 12.262,00 puana indi.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.350 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.150 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.