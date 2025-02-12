VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (12 Şubat 2025)
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.202,00 puandan başladı.
Küresel piyasalarda gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyona ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildiği günde, Borsa İstanbul'da şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.202,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 11.190,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.194,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.150 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.