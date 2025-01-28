VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (28 Ocak 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 11.450,00 puandan başladı.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 11.417,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 yükselişle 11.437,00 puana çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.