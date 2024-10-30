VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (30 Ekim 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.965,50 puandan başladı.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bugün sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.