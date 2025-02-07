VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (7 Şubat 2025)

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.185,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 11.176,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu bugün yatırımcıların odağında yer alıyor. TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.