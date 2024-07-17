VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.786,75 seviyesinden işlem gördü. Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki yüzde 0,5 üzerinde 12.774,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,1 yükselerek 12.785,75 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya'da yön arayışı öne çıkıyor.

Öte yandan, dün yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yükse seviyeyi de 11.188,12 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.