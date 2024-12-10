VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,03 düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 11.547,00 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2 artışla 11.551,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.548,00 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.