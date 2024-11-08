VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,1 düşüşle başladı (8 Kasım 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.265,00 puandan başladı.

4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.