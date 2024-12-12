VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı (12 Aralık 2024)

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.310,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasaların gündeminde ECB'nin bugün açıklayacağı 2024'ün son faiz kararı var. Banka'nın bugün üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor. Yurt içinde ise ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ekonomistlerden cari işlemler hesabı tahmini...

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.