VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.326,50 puandan başladı.

ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri tüm dünyada merakla beklenirlen, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.