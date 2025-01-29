VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.635,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 artışla 11.613,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.640,00 puana çıktı.

Yurt dışında ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.