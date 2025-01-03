VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,3 yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 11.549,00 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,2 artışla 11.520,00 puandan tamamladı.

Yurt içinde bugün gözler enflasyon verilerine çevrilirken, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.