VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,5 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 11.473,00 puanla başladı.

Dün, şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 11.528,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,5 azalışla 11.472,00 puana geriledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek,11.550 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.