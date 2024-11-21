VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,5 yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 10.281,25 puandan başladı.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.