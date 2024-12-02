VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,6 düşüşle başladı (2 Aralık 2024)

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 10.863,00 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.