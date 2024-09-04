VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,9 düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 11.690,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.630,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.