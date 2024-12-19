VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 1,1 düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1 azalışla 10.995,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.907,00 puan oldu. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,1 azalışla 10.875,00 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.