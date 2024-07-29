VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,3 düşüşle başladı

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, 'yumuşak iniş' senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.