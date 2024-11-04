VİOP'ta endeks kontratı haftaya 10.319,75 puandan başladı (4 Kasım 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 10.319,75 puandan başladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Fed'in faiz karar ve seçim ABD piyasalarının odağında

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, Fed'in bu haftaki toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç konumunda

Bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,46 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.