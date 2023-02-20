VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 değer kazanarak 5.629,00 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.629,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü 5.500-5700 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 5.602,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 5.615,25 puana çıktı.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.
Piyasalarda oynaklık artabilir
Hafta boyunca veri takviminin yoğun olduğunu hatırlatan analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.500 seviyelerinin destek, 5.730 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.