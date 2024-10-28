VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 9.977,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 9.914,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.920,75 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük tatile gireceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.