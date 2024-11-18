VİOP'ta endeks kontratı haftaya yüzde 0,2 düşüşle başladı (18 Kasım 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.