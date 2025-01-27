VİOP'ta endeks kontratı haftaya yüzde 0,6 düşüşle başladı (27 Ocak 2025)

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 11.479,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 11.542,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.534,00 puana geriledi.

Yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin bugün takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.450 ve 11.400 puanın destek, 11.550 ve 11.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.