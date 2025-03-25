VİOP'ta endeks kontratında bugün... (25 Mart 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, yurt içinde Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 10.575,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 4,9 yükselişle 10.524,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.580,00 puana çıktı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.650 ve 10.750 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.