VİOP'ta endeks kontratından güne düşük başlangıç (26 Mart 2025)

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 10.895,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,3 yükselişle 10.979,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 10.852,00 puana geriledi. Analistler teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Yatırımcılarla gündem değerlendirmesi yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla videokonferans gerçekleştirdiğini ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığını açıkladı.

Görüşmede Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Dünya ekonomi gündemi

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.