VİOP'ta endeks kontratından güne düşük başlangıç

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,4 azalışla 10.587,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 10.733,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.717,00 puana indi.

Mart ayına yönelik enflasyon verileri belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.850 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.