VİOP'ta endeks kontratından güne yüksek başlangıç (14 Ocak 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 11.324,00 puandan başladı.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 11.283,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.306,00 puana çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.450 puanın direnç, 11.250 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.