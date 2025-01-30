VİOP'ta endeks kontratından güne yüksek başlangıç (30 Ocak 2025)

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.589,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.574,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.583,00 puana çıktı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ABD'de Euro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.650 ve 11.750 puanın direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.