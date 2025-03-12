VİOP'ta endeks kontratından pozitif açılış

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 12.206,00 seviyesinden işlem gördü.

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

TCMB bugün "Ödemeler Dengesi" verileri açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.450 puanın direnç, 12.150 ve 12.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.