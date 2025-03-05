VİOP'ta endeks kontratından yeni güne pozitif başlangıç
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,6 yükselişle 11.655,00 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 11.655,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.586,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,6 artışla 11.660,00 puana çıktı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.750 seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.550 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.