VİOP'ta endeks kontratından yeni güne pozitif başlangıç

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 11.655,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.586,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,6 artışla 11.660,00 puana çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.750 seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.550 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.