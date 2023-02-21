VİOP'ta yeni güne yatay başlangıç
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.800,00 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 5.800,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,7 üzerinde 5.797,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.805,00 puana çıktı.
Analistler, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bankanın yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.850 ve 5.900 seviyelerinin direnç, 5.730 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.